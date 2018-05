1 giugno, Bob Sinclar a Villa Bonin

Bob Sinclar, non è solo uno dei re delle notti ibizenche (suona da sempre al mitico Pacha, che ha da poco festeggiato i 50 anni di attività). E' il dj pop star per antonomasia. Ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età.

Ma la star francese non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto in Italia, dove ha partecipato a tanti spot tv ed è stato super ospite al Festival di Sanremo. Inoltre, Christophe Le Friant, questo il suo vero nome, è stato protagonista di colonne sonore immortali, tra cui quella del capolavoro di Paolo Sorrentino "La Grande Bellezza".

La sua versione di "Far L'Amore", mitico successo di Raffaella Carrà, è uno dei brani più importanti del film, premiato con L'Oscar. Bob Sinclar è un'icona, ma la sua musica conta ancora più della sua immagine: ha inciso 8 album e scalato le classifiche con decine di singoli di successo.

«L'Italia è come una droga per me - ammette Bob - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della carriera del dj, che ha raggiunto la fama mondiale grazie al tormentone Love Generation, pubblicato nel 2005 e inno dei Mondiali di Calcio 2006 vinti proprio dagli azzurri.

