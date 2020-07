I tabloid britannici vivono di scandali e dicerie, vere o presunte non importa, purché possano esser credute verosimili. Uno dei temi su cui hanno posto i riflettori da tempo è costituito dai duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle. Una coppia che si presta bene, a dire il vero, per essere protagonista dei tabloid, sia per la loro necessità di essere sempre alla ribalta, considerando che vengono pagati per fare gli influencer, sia per le gaffe e le contraddizioni di cui sono protagonisti.

Nelle ultime ore, ad esempio, il Sun fa notare quanto sia poco credibile la battaglia ecologista della coppia, visto che si spostano abitualmente e di frequente in aereo, viaggiano su un suv che per fare 15 km consuma ben 4 litri di benzina e asi sono trasferiti in una nuova mega villa da oltre 2mila metri quadrati.

E se poi non parlano di ciò che i duchi di Sussex fanno, i tabloid si dilettano nell'ipotizzare ciò che potrebbero fare in futuro. In questo caso Harry sarebbe intenzionato a dire addio alla moglie Meghan, naturalmente con la complicità dell'odiata (da parte della Markle) cognata Kate Middleton.

Per i tabloid il principe Harry sarebbe sempre più intenzionato a voler rientrare a Londra. Le ragioni? La nostalgia di casa, della Royal Family, l'infelicità per la sua nuova vita statunitense e soprattutto la paura di non essere presente quando mancherà la nonna, la Regina Elisabetta II a cui è molto legato.

Ma la moglie non avrebbe però nessuna intenzione di rinunciare alla "Megxit" e ai riflettori hollywoodiani.

Quel che è certo, però, è che l'aver voluto rinunciare agli impegni istituzionali richiesti alla coppia dalla Casa reale britannica hanno provocato uno strappo tra Harry e i sudditi oltre che con l’esercito di sua maestà.

Quindi che fare? Esisterebbe il cosiddetto "piano B" che preverrebbe un ritorno di Harry in Inghilterra e all’interno della Royal Family, ovviamente orchestrato dalla cognata Kate. Un piano che lo porterebbe inevitabilmente a divorziare dalla moglie Meghan Markle.

Ma sono solo ipotesi... nulla è certo... come sempre si tratta di Royal Family e, soprattutto, di tabloid!