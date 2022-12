RICOMINCIARE di Gioia Guatieri

Non so quando è iniziato quand’è iniziato questo caos ho spento la mia luce per non vedere non so se per volere o per necessità immaginavo la mia vita insieme per l’eternità...Ricominciare a camminar per la mia strada ho lasciato la tua mano che mi soffocava e respirare voglio vivere per me poi penserò di aver sbagliato ma ricorderò chi siamo, chi siamo...Hai detto chiaramente «non cambierò per te» ti ho accettato mille volte, senza chiedermi il perché stavo camminando quando un lampo da lassù mi ha mostrato, chi sei, veramente tu...Ricominciare a camminar per la mia strada ho lasciato la tua mano che mi soffocava e respirare voglio vivere per me poi penserò di aver sbagliato ma ricorderò chi siamo, chi siamo...



SPIEGAZIONE SINGOLO

Questo canzone per me è stato un “voler ricominciare"

Contiene tanti significati diversi ma in particolare imparare a vivere senza avere per forza qualcuno che ti dica quanto vai bene e come vai bene…….per imparare a vivere insieme agli altri è importante amare e accettare se stessi senza il permesso degli altri.

“Ricominciare” è dedicata a tutte le persone che sono alienate dal giudizio degli altri, alle persone che hanno avuto la forza di lottare per se stessi e alle persone che vivono situazioni difficili e lottano ogni giorno per la libertà!





Bio

Ho iniziato a studiare violino all’età di 6 anni. A 13 anni ho lasciato il violino per il canto (lezioni private) e successivamente ho introdotto anche il pianoforte.

Ho partecipato al City Music Camp e al tour Musicfest a Pescara nel settembre 2021.

Ho partecipato al Festival del Gallo d’Oro e al Nerone d’Oro in paesi della mia provincia (PU), a luglio ed agosto 2022. Ho cantato durante l’evento di Miss Marche a Sassoferrato.

La mia passione più grande è la musica e sogno di diventare una cantante.





Link social

