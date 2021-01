Dopo aver recuperato piazza De Andrè, l’area retrostante via Veneto, il Comune restituisce alla pubblica fruizione anche il parco di via Ilaria Alpi, un’area all’interno del quartiere Ciantro, ceduta al Comune in occasione dei tanti interventi edilizi realizzati dalle varie cooperative: si tratta d’un’area, che non è mai stata attenzionata e quindi era stata invasa dalle sterpaglie e dal degrado, che avevano anche coperto alcuni giochi per bambini, che a suo tempo erano stati installati. “Dopo anni di abbandono – afferma il Sindaco Pippo Midili, titolare della delega all’Ambiente – stiamo completando il lavoro di bonifica anche di quest’area, che è comunale, ma che mai era stata tenuta in considerazione ed era diventata una vera e propria foresta abbandonata. Ringrazio i giardinieri del Comune, che si sono occupati dello scerbamento rimuovendo le tante erbacce. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone già individuate, che necessitano di adeguata manutenzione”.