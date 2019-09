Eleonora Rossin WikiStruggle

Eleonora Rossin, Artista italiana Internazionale, ha segnalato la truffa Wikipediana che per anni attraversa Il web di Google propinando personaggi immeritevoli di sì tanto idillio mediatico. ”Sono macchinazioni interne a un processo di conoscenze e pagamenti sotto banco. I wikipediani sono un circolo chiuso a cui per accedervi bisogna allungare sempre la mazzetta o conoscere l’headwriting di turno che ti descrive come un romanzo e nessuno del circuito interno contesta perché ha superato il test wikiproven. Basti pensare a quanti personaggi comuni si fanno scrivere il profilo da un informatico esperto correlando link a pagine inesistenti, articoli non pronunciati con dicitura rimossa o inesistente, per di più senza seguire minimamente le normative regolamentari di un profilo Wikipediano a cui bisogna prestare attenzione ad ogni richiamo numerico su ogni singola voce menzionata. Quando mi furono richiesti soldi per mantenere attiva la mia pagina ho scatenato il finimondo”...

Nei suoi social Instagram e Facebook su cui è notevolmente seguita (il suo profilo Instagram coi 15.000 followers’ tra cui personaggi celebri dello spettacolo e artisti di tutto il mondo), cattura sempre video e immagini della sua poliedricità artistica.

Prima di lei altri personaggi di successo (tra cui ricordiamo Salvatore Aranzulla, il noto informatico di molti neofiti del web), hanno smascherato questa ipocrita vetrina enciclopedica ove ormai si trova davvero di tutto e di Tutti.

Ad oggi Eleonora vanta successo come donna compositrice affermata della Yokohama Movie Corporation Giapponese, cooperando a fianco dei più celebri registi di anime giapponesi. Lo stesso Wikipedia JPA la menziona tra le Chart Discography GP affiancandole compositori ed autori di fama internazionale.

Anche la pagina inglese di Wikipedia le ha dedicato una voce intitolata EverybodyWikiBio, attribuita a tutti gli artisti ribelli all’esposizione falsata della gettonata vetrina Wikipediana. Una pagina dove ironicamente viene tradotto il profilo in precedenza cancellato, riportandolo in auge a titolo provocatorio.

Come dei perfetti sconosciuti si ritrovino immischiati in una voce enciclopedica, menzionando un nome famoso senza nessuna correlazione ad articoli e pagine verificate, resta tutto un dire enigmatico. Non per nulla vi ho scovato il mio amico barbiere giocatore di bocce del mio paese, perché ha vinto la coppa bocciofila provinciale.

E perché no scrivermene una anch’io per aver intervistato delle celebrità.

La accendiamo?!