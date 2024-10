Il nuovo singolo estratto dall’album “Ekùn”, terzo lavoro in studio del percussionista italiano

“Viaggiando in terre lontane ho trovato me stesso”

“Dansa” è il quinto singolo estratto da “Ekùn”, il nuovo progetto musicale di Bruno Genèro, scritto a quattro mani con il DJ produttore Alain Diamond, dove il tamburo dialoga con la musica elettronica. Si tratta di un racconto autobiografico delle esperienze e avventure vissute negli oltre 40 anni di carriera viaggiando in 3 continenti con il suo tamburo (Africa, Europa, America e Isole caraibiche).

Una musica capace di crescere ad ogni ascolto poiché nasce da un'esigenza profonda che diventa una vera e propria ventata di aria fresca, non solo per il corpo, ma anche per l'anima.

DICONO DEL DISCO:

«“Ekùn” è decisamente un disco alto, ampio, di vedute aperte, distese, di orizzonti assai lontani. Bruno Genèro torna con un nuovo lavoro che firma a due mani con un grande dj e producer come Alain Diamond. La percussione diviene il collante, il filo narrativo, diviene un luogo oltre che un suono.» Indie Roccia

«L’Africa come collante di una trama di viaggio e di emancipazione. Il suono che mostra e racconta, questo è sicuramente un disco che si deve guardare più che ascoltare.» Mei Web

«Africa, Europa, America e Isole Caraibiche, la geografia di vita vissuta dentro composizioni in bilico tra artificio e macchina, suono come energia vitale che cerca l’incontro e la narrazione di quello che poi è la realtà. È un ascolto che trascende, che trasporta, che trasforma.» Raro Più

Bruno Genèro è un djembefolà italiano.

Musicista e virtuoso di uno strumento leggendario come il djembé, tamburo malinke, sopravvissuto a secoli di storia per trionfare, alle soglie del nuovo millennio, nel panorama internazionale della musica.

Inizia a studiare batteria jazz e classica. All’età di 17 anni incontra a Parigi la percussione africana, dove inizia la sua passione per il djembe.

Dal 1980 al 2005 si forma vivendo fra Africa (Senegal. Guinea, Mali, Burkina Faso e Costa d’Avorio) e Cuba.

Fondatore della Kaidara Dance Company (1984), con la sorella danzatrice-coreografa Katina Genero, la compagnia si esibisce in Europa, Africa e Canada.

Fondatore del gruppo musicale Bruno Genero Ensemble (1990), con il quale si esibisce in Europa, Africa, America settentrionale e isole caraibiche.