Tesla Model 3 atterrata nel nostro Paese!

È stata consegnata stanotte al Tesla Store di Milano di Piazza Gae Aulenti il primo esemplare della "piccola" berlina 100% elettrica, Model 3, della Casa americana di Elon Musk!

La Tesla Model 3 è l'auto elettrica più avanzata al mondo e dunque rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato delle auto di massa.

Infatti è la prima vettura a zero emissioni dell'azienda californiana con un prezzo "abbordabile": in USA parte da 35mila dollari (in Italia occorrerà aggiungere IVA, tasse, etc. e quindi partirà probabilmente da circa 45mila euro).