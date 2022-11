In una notte afosa, durante una telefonata alla radio, la voce di uno sconosciuto racconta la vicenda di Lara Santos, enigmatica figura legata al presidente del Venezuela Hugo Chávez. Alice, conduttrice del programma radiofonico, entra in contatto con Lara e insieme si trovano al centro di un intrigo internazionale che si dipana attraverso una geografia di luoghi, ora reali ora immaginari,da cui emergono particolari sconcertanti sulla storia recente del Sudamerica e del vecchio continente. Un intreccio ricco di colpi di scena che si alternano a silenzi e sguardi come in una lunga partita a scacchi dove la protagonista, sopravvissuta a un attentato nel quale ha perduto il compagno Ahmed e la memoria, si troverà a fare i conti con il passato e le proprie radici violentemente recise. Per comprendere che la ricerca della verità è il solo modo per ritrovarsi.

Il plot del romanzo scritto da Francesca Silvestri, per i tipi della casa editrice Les Flâneurs, si basa sulla morte sospetta di Hugo Chávez. L'autrice ha intervistato una persona che fatto parte per 10 anni dello staff presidenziale, che di fatto le ha raccontato più o meno gli stessi fatti rilevati dall'infermiera personale del presidente venezuelano, Claudia Diaz, al centro di ombre e misteri di un intrigo internazionale. Su questa intervista, la Silvestri, ha focalizzato l'idea del romanzo "L'Arrocco", uscito nel mese di maggio 2022.

"L'autrice - scrive nella prefazione del libro, Domenico Quirico - offre al lettore delle chiavi per delle porte che poi si scopre non esistono o conducono da un'altra parte. La bellezza di molte pagine, la felicità della scrittura, la densità delle immagini non cancellano l'impressione di un oscuro disagio. Come se il romanzo e il mondo che racconta, che è quello in cui viviamo e di cui percepiamo solo una realtà apparente fitta di misteri, falsità e nequizie, fossero in balia del caso".

"L'Arrocco" è il primo romanzo di Francesca Silvestri. Laureata in Lettere Moderne, è editor e giornalista. Utilizza da anni la lettura ad alta voce e la narrazione in ambiti sociali, educativi e terapeutici. Ha pubblicato racconti in antologie e curato testi di letteratura contemporanea. Nel 1996 ha fondato la casa editrice ali&no a Perugia e nel 2019 ha istituito il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, in memoria della scrittrice con cui aveva a lungo collaborato, ricevendo nel 2020 la Medaglia del Presidente della Repubblica.