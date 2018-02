Dotarsi di un sistema booking ad alta affidabilità significa garantire ai clienti livelli molto alti di servizio. Perché? Perché oggigiorno i clienti sono abituati a prenotare hotel, riservare tavoli in ristorante o acquistare biglietti di concerti online ricorrendo all’uso dello smartphone e con pochissimi clic. Ed ancora da casa, mediante portatile o in viaggio. È proprio qui che un sistema di prenotazione online entra in gioco: per garantire le stesse opportunità di prenotazione per le attività per il tempo libero. Uno dei maggiori vantaggi offerti da una soluzione di prenotazione è l’assenza di tempi di attesa. In questo modo, i clienti non devono più richiedere informazioni e attendere una risposta, mentre tu non devi occuparti di ciascuna richiesta manualmente.

Al contrario, i tuoi clienti possono visualizzare e prenotare direttamente tutte le date disponibili. E se una data non fosse più disponibile, verrà bloccata in tempo reale, senza che tu intervenga! La maggior parte dei fornitori di attività per il tempo libero desidera raggiungere anche clienti internazionali. Per tale ragione, è estremamente importante garantire loro la possibilità di prenotare come minimo in inglese, o ancor meglio nella propria lingua, e di effettuare il pagamento nella propria valuta. Si corre infatti il pericolo che il cliente decida di effettuare la prenotazione da un concorrente se, a causa delle barriere linguistiche, non riesce a comprendere cosa o come prenotare. Il sistema di prenotazione online ideale dovrebbe essere in grado di riconoscere quale lingua e valuta utilizzare in base all’IP del cliente. Sono diverse le ragioni che rendono i buoni acquisto estremamente importanti per l’attività.

Tuttavia, questi non includono solo i buoni che vengono venduti, ma anche i buoni promozionali che fungono da incentivo di marketing per le tue esperienze. Il sistema di prenotazione deve generare e gestire qualsiasi tipo di buono in modo chiaro ed efficiente. Inoltre, si dovrebbero includere anche i buoni di portali di coupon esterni, come ad es PayPal è un metodo di pagamento online sicuro e semplice, impiegato sempre più di frequente dagli utenti di tutto il mondo. È la dimostrazione del fatto che apprezzi la sicurezza e la privacy dei tuoi clienti ed instaura un rapporto di fiducia reciproca. Allo stesso modo, hai la sicurezza di ricevere i pagamenti online dei tuoi clienti in modo diretto e garantito. Per questo motivo, PayPal dovrebbe sempre essere associato come opzione di pagamento a un ottimo sistema di prenotazione online. Un calendario delle prenotazioni chiaro e intelligente fornisce all’utente una visione d’insieme immediata delle prenotazioni, delle capacità e dei volumi d’affari per il periodo di tempo desiderato.

Questo consente di semplificare considerevolmente la pianificazione delle risorse. Inoltre, al fine di evitare lavori inutili, il calendario delle prenotazioni dovrebbe poter essere sincronizzato con i calendari digitali già in uso, come Outlook o Gmail. Il costante invio di e-mail standardizzate, quali conferme di prenotazione, promemoria di prenotazione, cancellazioni, ecc. richiede troppo tempo. Si tratta di un lavoro impegnativo e faticoso, che tuttavia dovrebbe essere automatizzato in un sistema di prenotazione. Ad esempio, una volta eseguita la prenotazione online, il cliente dovrebbe riceverne conferma immediatamente. Solo questo garantisce al cliente l’esito positivo dell’operazione. Il sistema di prenotazione non solo dovrebbe inviare e-mail di conferma ai tuoi clienti, ma anche offrirti l’opzione di ricevere una notifica.

Nella scelta della soluzione di prenotazione adatta a te, dovresti assicurarti che essa disponga di diverse piattaforme di marketing integrate. Tra queste figurano ad esempio TripAdvisor, GetYourGuide, EventimGuide, Jollydays, Kochschule.de, Viator o Driver4U. Questi portali di prenotazione aumentano la tua visibilità nei confronti di potenziali clienti e, nel migliore dei casi, generano anche alcune prenotazioni. Perché tu possa mantenere il completo controllo su contingenti, date e prezzi, è indispensabile che queste prenotazioni vengano sincronizzate con il software di prenotazione immediatamente e in modo automatico. Naturalmente, un buono strumento di prenotazione dovrebbe come minimo soddisfare i primi nove punti citati per alleggerire il tuo carico di lavoro quotidiano. Tuttavia, queste funzioni sono inutili se non viene soddisfatto il decimo punto.

È infatti indispensabile che la soluzione di prenotazione venga offerta da un’azienda fidata e degna di fiducia, alla quale poter affidare tranquillamente i propri dati e il capitale generato, e che possa mantenere il tuo denaro al sicuro anche in caso di insolvenza. Ciò è possibile nel caso in cui il tuo capitale non venga gestito dall’azienda stessa, ma, nel migliore delle ipotesi, da una banca di fiducia presso la quale aprire un conto fiduciario e alla quale affidare la gestione del tuo capitale.