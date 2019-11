Nuova allerta alimentare dal Ministero della Salute. Stavolta è relativa a confezioni di farina.

Il prodotto richiamato è la farina di grano tenero tipo 00 "Bio" a marchio BONGIOVANNI SRL venduta in confezioni da 1 Kg, 5 Kg e 25 Kg.

Il lotto "incriminato" realizzato dalla Iftea nello stabilimento di Bagnacavallo è il numero 00FT0019/0702 con data di scadenza il 22 febbraio 2020.

Qual è il problema riscontrato? Il rischio allergene non indicato in etichetta. Durante la lavorazione il prodotto potrebbe essere probabilmente venuto a contato con la senape o suoi residui, risultando così potenzialmente pericoloso per i soggetti allergici o intolleranti è la senape.