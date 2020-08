Può l'archeologia innescare un movimento artistico? A metà del 1700, gli archeologi europei portarono alla luce sezioni delle antiche città sepolte di Pompei ed Ercolano e fecero importanti scoperte archeologiche ad Atene. I reperti hanno rinnovato l'interesse per la cultura greca e romana antica classica e hanno scatenato uno stile artistico chiamato Neoclassicismo, che ha avuto inizio in Europa nel 1750 e si è diffuso negli Stati Uniti.

Il neoclassicismo era uno stile artistico e architettonico che celebrava le caratteristiche fisiche e lo spirito dell'arte greca e romana antica, con la sua attenzione all'ordine razionale e alla ragione. Per gli europei del XVIII secolo, la figura umana nell'arte greca, con il suo aspetto freddo e privo di emozioni, era l'ideale e un mezzo per trasmettere un senso di atemporalità e ragione.

Si può identificare l'arte neoclassica cercando diversi elementi importanti. Le figure nell'arte neoclassica sono serie e stoiche. Ciò che sta accadendo in una scena può essere emotivo, ma i personaggi non lo mostrano. Piuttosto, sono calmi, ordinati e sereni. Le figure sono spesso ritratte indossando gli abiti degli antichi greci e romani invece di quelli dell'era contemporanea in cui sono state realizzate.

All'inizio del 1800, quando il neoclassicismo come stile era al suo apice, gli artisti di origine americana stavano iniziando a lasciare il segno nel mondo dell'arte. Alcune figure sono solitamente considerate i fondatori della scultura neoclassica americana. Diamo un'occhiata a qualcuno di essi.

Il primo fu il ricco Horatio Greenough (1805-1852), nativo di Boston, che studiò arte fin dalla giovane età. Si è laureato alla Harvard University e in seguito ha trascorso del tempo a Boston scolpendo importanti figure politiche locali, come il presidente John Quincy Adams. Ma, nel 1828, Greenough si trasferì a Firenze, in Italia, e vi rimase fino al 1851.

L'opera più famosa (o famigerata) di Greenough era una colossale statua di George Washington, commissionata nel 1832 per celebrare il centesimo compleanno di Washington. L'opera avrebbe dovuto essere esposta nella Rotonda del Campidoglio, ma ha suscitato scalpore quando è stata svelata. Washington sedeva vestito non con quello che avrebbe indossato durante la sua vita, ma a torso nudo in toga e sandali. Greenough aveva basato la sua figura di Washington, calma e onnisciente, su un'antica scultura gigante del dio dell'Olimpo Zeus. Sì, raffigurava ideali neoclassici, ma era troppo in anticipo sui tempi e troppo per il suo pubblico. Non è mai stato installato nel Campidoglio e per un po 'è stato esposto sul prato (oggi è in un museo di storia a Washington, DC).

Greenough ha ricevuto molte critiche per questo, ma quando lo guardi, puoi vedere chiaramente perché è un buon esempio di neoclassicismo. Washington guarda avanti, impassibile, vestito solo di toga. Alza una mano al cielo. La scultura non ritrae Washington come un uomo, ma come un ideale, un'incarnazione seduta di una leadership razionale.

Invece, Hiram Powers (1805-1873) è stato il primo scultore americano a essere riconosciuto a livello internazionale. Nato nel Vermont, Powers ha viaggiato con la sua famiglia in Ohio da ragazzo, dove ha mostrato interesse per l'arte. Ha lavorato come apprendista presso diversi scultori e poi si è trasferito a Washington DC, dove ha ottenuto notorietà per i suoi ritratti, incluso un busto del presidente Andrew Jackson. Nel 1837, Powers, come Greenough, si trasferì a Firenze, in Italia, dove c'era una fiorente comunità di artisti e, altrettanto importante, un'abbondante disponibilità di marmo grazie alle cave vicine. Powers non è mai tornato negli Stati Uniti.

Powers è famoso soprattutto per una scultura in marmo chiamata The Greek Slave (1841-1843). Ha fatto scalpore quando è stata presentata per la prima volta. Ritrae una giovane donna nuda in catene con gli occhi puntati a terra. Powers ha detto che l'opera ritraeva una schiava greco catturato dai turchi ottomani durante una guerra tra le due culture negli anni venti dell'Ottocento. Disegnando parallelismi non solo con l'arte antica, ma anche con la questione della schiavitù americana, la scultura ha girato l'America e ha cementato la fama di Powers. I critici lo adoravano e lo odiavano, e durante il tour, uomini e donne a volte visitavano la scultura separatamente. Per molti membri del pubblico, era la prima volta che vedevano una figura nuda nell'arte.

Nonostante l'argomento salace, la donna sembra modesta vista la sua nudità. È calma, rassegnata al suo destino e, come ha commentato un ministro dell'epoca "vestita della sua modestia". Di nuovo, si possono vedere elementi neoclassici nella sua mancanza di emozioni e nell'uso di una forma umana nuda e idealizzata.

Con il contributo di Le Pietre Srl