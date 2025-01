Secondo una nuova analisi dell'UNICEF, almeno 242 milioni di studenti in 85 paesi hanno subito interruzioni dell'istruzione a causa di eventi climatici estremi, tra cui ondate di calore, cicloni tropicali, tempeste, inondazioni e siccità nel 2024, aggravando una crisi dell'apprendimento già esistente.

Per la prima volta, lo studio Learning Interrupted: Global Snapshot of Climate-Related School Disruptions in 2024 - pubblicato in occasione della Giornata internazionale dell'educazione - esamina i rischi climatici che hanno provocato la chiusura delle scuole o significanti interruzioni dell’apprendimento e il conseguente impatto sui bambini dalla scuola materna alla secondaria superiore.

Le ondate di calore sono state il rischio climatico principale che ha fatto chiudere le scuole lo scorso anno, con oltre 118 milioni di studenti colpiti nel solo mese di aprile, secondo i dati. In Bangladesh e nelle Filippine si sono verificate ampie chiusure di scuole ad aprile, mentre la Cambogia ha accorciato la giornata scolastica di due ore. A maggio, le temperature hanno raggiunto i 47 gradi centigradi in alcune zone dell'Asia meridionale, mettendo i bambini a rischio disidratazione e colpi di calore.

L'analisi mostra che quasi il 74% degli studenti colpiti lo scorso anno si trovava in paesi a basso e medio reddito, ma nessuna regione è stata risparmiata. Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito l'Italia a settembre interrompendo le lezioni per oltre 900.000 studenti, e la Spagna a ottobre bloccando le lezioni per 13.000 bambini.

“I bambini sono più vulnerabili agli impatti delle crisi legate alle condizioni meteorologiche, tra cui ondate di calore, tempeste, siccità e inondazioni più forti e più frequenti” ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell'UNICEF. “I corpi dei bambini sono particolarmente vulnerabili. Si riscaldano più velocemente, hanno un tasso di traspirazione minore e si raffreddano più lentamente degli adulti. I bambini non riescono a concentrarsi in aule che non offrono tregua dal caldo torrido e non possono raggiungere la scuola se la strada è allagata o se le scuole sono state spazzate via. L'anno scorso, il maltempo ha tenuto fuori dalle classi uno studente su sette, minacciando la loro salute e la loro sicurezza e incidendo sulla loro formazione a lungo termine”.

Alcuni paesi hanno registrato molteplici rischi climatici. Ad esempio, in Afghanistan, gravi inondazioni hanno danneggiato o distrutto oltre 110 scuole, interrompendo l'istruzione per migliaia di studenti nel mese di maggio.

Nel frattempo, le perturbazioni climatiche più frequenti si sono verificate a settembre, all'inizio dell'anno scolastico in molte parti del mondo. Almeno 16 Paesi hanno sospeso le lezioni in questo importante momento accademico a causa di eventi meteorologici estremi, come il tifone Yagi che ha colpito 16 milioni di bambini in Asia orientale e nel Pacifico.

Secondo l'analisi, l'Asia meridionale è stata la regione più colpita al mondo, con 128 milioni di studenti che hanno dovuto affrontare interruzioni scolastiche legate al clima, mentre in Asia orientale sono 50 milioni gli studenti colpiti. El Niño ha continuato ad avere un impatto devastante sull'Africa, con frequenti piogge abbondanti e inondazioni in Africa orientale e grave siccità in alcune parti dell'Africa meridionale

L'aumento delle temperature, le tempeste, le inondazioni e altri rischi climatici possono danneggiare le infrastrutture e le forniture scolastiche, ostacolare il tragitto verso la scuola, creare condizioni di apprendimento non sicure e influire sulla concentrazione, sulla memoria e sulla salute fisica e mentale degli studenti.

In contesti fragili, la chiusura prolungata delle scuole rende meno probabile il ritorno in classe degli studenti e li espone a un rischio maggiore di matrimonio infantile e lavoro minorile. I dati dimostrano che le ragazze sono spesso colpite in modo sproporzionato, con maggiori rischi di abbandono scolastico e di violenza di genere durante e dopo i disastri.

A livello globale, i sistemi educativi stanno già deludendo milioni di bambini: la mancanza di insegnanti qualificati, le classi sovraffollate e le diffuse differenze nella qualità e nell'accesso all'istruzione, ad esempio, hanno da tempo creato una crisi dell'apprendimento che i rischi climatici stanno ora esacerbando.

Il rapporto rileva anche che le scuole e i sistemi educativi sono in gran parte mal equipaggiati per proteggere gli studenti da questi impatti e gli investimenti finanziari incentrati sul clima nel settore dell'istruzione rimangono sorprendentemente bassi.

L'UNICEF collabora con i Governi e i partner per sostenere la modifica e la costruzione di aule resistenti al clima per proteggere i bambini dalle intemperie. In Mozambico, ad esempio, i bambini sono ripetutamente colpiti dai cicloni: solo negli ultimi due mesi il paese è stato colpito dal ciclone Chido e dal ciclone Dikeledi, che hanno colpito 150.000 studenti. In risposta a questi eventi meteorologici estremi l'UNICEF ha sostenuto la costruzione di oltre 1.150 aule resistenti al clima in quasi 230 scuole nel paese.

A novembre, nel suo rapporto su La Condizione dell’infanzia nel mondo, l'UNICEF ha avvertito che si prevede che le crisi climatiche diventeranno più diffuse tra il 2050 e il 2059, con un numero di bambini esposti a ondate di calore estreme otto volte superiore e tre volte superiore a quelli esposti a inondazioni fluviali estreme rispetto agli anni 2000.

L'UNICEF chiede ai leader mondiali e al settore privato di agire con urgenza per proteggere i bambini dai crescenti impatti climatici:

Garantire che i piani nazionali per il clima - compresi i Contributi Determinati a livello nazionale e i Piani Nazionali di Adattamento - rafforzino i servizi sociali essenziali per l'infanzia, come l'istruzione, per renderli più adatti dal punto di vista climatico e resistenti alle catastrofi, e contengano impegni adeguati alla riduzione delle emissioni, al fine di prevenire i peggiori impatti dei cambiamenti climatici.





Investire in strutture scolastiche resilienti alle catastrofi e intelligenti dal punto di vista climatico per un apprendimento più sicuro.





Accelerare i finanziamenti per migliorare la resilienza al clima nel settore dell'istruzione, investendo anche in soluzioni collaudate e promettenti.





al clima nel settore dell'istruzione, investendo anche in soluzioni collaudate e promettenti. Integrare esplicitamente l'educazione al cambiamento climatico e gli impegni di risposta ai bambini in tutti i settori.

“L'istruzione è uno dei servizi più frequentemente interrotti a causa dei rischi climatici, eppure viene spesso trascurata nelle discussioni politiche, nonostante il suo ruolo nella preparazione dei bambini all'adattamento al clima”, ha dichiarato Russell. “Il futuro dei bambini deve essere in primo piano in tutti i piani e le azioni per il clima”.