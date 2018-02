Anelym - Take Me (Push Beat Records)

"Take Me" è il singolo d'esordio di Anelym, talentuosa e giovanissima cantante salentina. "La canzone racconta una storia d'amore tormentata, di quelle che ti mettono alla prova", spiega Anelym, che ha appena 19 anni e una voce che si fa notare subito. Ha infatti alle spalle già diverse esperienze sul palco con Salento Calls Italy ed in altre situazioni. La canzone ha sonorità decisamente internazionali, un groove lento e particolare ed un giro d'accordi che può entrare nel cuore già al primo ascolto. La produzione è curata da Danilo Seclì, dj producer in forte crescita a livello nazionale, ed esce sulla sua Push Beat Records. Mentre il ritmo scorre, ciò che si fa notare, come dicevamo, è la voce di Anelym, che ama Rihanna, Beyoncé, il ragamuffin, Amy Winehouse... Quando canta, però, ha già un suo stile molto originale. La sua personalità si sente forte e chiara anche quando rappa, come accade nella parte finale di "Take Me!".

