Chianciano, Giugno 2023 - Torna in presenza sabato 24 e domenica 25 giugno l’edizione 2023 di Chianciano Terme Open Day Benessere Olistico Termale & Sani Stili di Vita, organizzata da Confassolistiche, in sinergia con ASI, ASI Settore Arti Olistiche e Orientali, Comune di Chianciano Terme, ChiancianoSì e Terme di Chianciano.



L’evento di quest’anno sarà costituito da due convegni di alto valore culturale che andranno in scena sabato 24 giugno – Il Terzo Settore dalla A alla Z e Il ruolo delle Associazioni Professionali a 10 anni dalla L.4/2013 – e dal consueto appuntamento di domenica 25 giugno, la Conferenza Nazionale del Settore delle Arti Olistiche Orientali, giunta alla sua XI edizione che si aprirà con un momento formativo tenuto dai Dirigenti ASI, seguito poi dalla cerimonia della firma del protocollo d’intesa tra ASI, Confassolistiche, COFENAT SPAGNA.



Grandi personalità sono attese sabato 24 giugno alle ore 15.00 per i saluti istituzionali nella storica Sala Fellini delle Terme Acquasanta: l’On. Carmen Letizia Giorgianni – Commissione Bilancio; Ermanno Rossitti – Responsabile Nazionale ASI Settore Arti Olistiche Orientali; Andrea Marchetti – Sindaco di Chianciano; Carlo Alberto Martellozzo – Amministratore Delegato delle Terme di Chianciano; Sen. Claudio Barbaro – Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Fabio Salerno – Direttore Generale ASI Nazionale; Umberto Candela – Direttore Tecnico Nazionale ASI; Prof. Antonio Di Mezza – Presidente CNUPI – Confederazione delle Università Popolari Italiane; e Roberto San Antonio – Presidente COFENAT SPAGNA.



Sono numerose le manifestazioni ricreative aperte al pubblico e alla cittadinanza presso il Parco Acquasanta e le Terme Sensoriali di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della toscana, tra la Valdichiana e la Val d’ Orcia, patrimonio dell’UNESCO:



Sabato 24 giugno 2023 - ore 16:00 Terme Sensoriali Parco Acquasanta:

trattamento gratuito di BiShin del M.o Antonio Brancato con la collaborazione degli operatori e soci dell’Università Popolare Unipopoli - riservato ai clienti che acquistano il pacchetto di massaggi/trattamenti;

Domenica 25 Giugno 2023 - ore 08:30 / 09:30 – Parco Acquasanta:

il Maestro di fama internazionale Wang Zhi Xiang coadiuvato dal M.o Isidoro Li Pira terrà una lezione gratuita aperta a tutta la cittadinanza.



TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano in Toscana rappresentano il luogo ideale per le cure termali in Toscana. Nel parco termale secolare dell’acqua Acqua Santa, sgorgano le acque per la cura del fegato e dell’apparato gastroenterico, Acqua Santa ed Acqua Fucoli.

Presso la Direzione Sanitaria si trova il Centro Medico “Terme di Chianciano” INSTITUTE FOR HEALTH qui si effettuano oggi tutti i protocolli collegati alla riabilitazione, oltre alla medicina sportiva. Trattamenti mirati atti a prevenire e/o ridurre gli esiti invalidanti di malattie e lesioni. All’interno dello stabilimento oltre alle terapie effettuate da operatori altamente specializzati, troviamo anche la Palestra della Salute, con strumentazione di ultima generazione, utilizzata per la riabilitazione che può essere, a seconda delle necessità, svolta anche in acqua. La struttura poliambulatoriale dispone di un Laboratorio di analisi e della presenza di specialisti medici e diagnosti, per garantire un approccio completo alle patologie più comuni e che meglio possono essere curate con la medicina termale integrata alla clinica specialistica e alle discipline integrative.

Immerse nel cuore delle terme in Toscana, le Terme Sillene sono direttamente collegate alle piscine termali Theia, alimentate dalla omonima acqua, mentre l’altra spa, Terme sensoriali, si trova nel parco Acqua Santa.