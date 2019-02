Latte: le bufale che vorrebbero propinarci su questo ottimo alimento

Dall'esser considerato alimento per eccellenza, tanto da accompagnarci dalla nascita fino alla vecchiaia, il latte, in seguito all'onda di un serpeggiante fanatismo più o meno interessato, per molti ha finito per essere considerato come alimento dannoso oppure, ma solo quando va bene, del tutto inutile e pertanto facilmente sostituibile.

Stessa sorte se non peggiore, di conseguenza, è toccata a yogurt, formaggi, burro... insomma a tutti i derivati del latte.

La verità, invece, è ben diversa, perché il latte e i suoi derivati non solo non fanno male, ma fanno pure bene, senza dimenticare l'impossibilità nel sostituire le loro caratteristiche che sono uniche.

E proprio grazie alle sue capacità organolettiche, non solo lo devono consumare i più giovani, ma anche i più anziani, a differenza di quanto è invece propagandato.

Da sfatare poi anche la credenza che antibiotici, ormoni e quant’altro fatti assumere agli animali da latte da parte di cattivi allevatori possano poi essere assunti dal consumatore finale, visto che è una ipotesi ancora non scientificamente dimostrata.

Da ricordare anche che il farne uso sarebbe comunque inutile perché la pastorizzazione eliminerebbe alcune sue componenti organolettiche è una falsa notizia, dato che il processo di pastorizzazione elimina eventuali agenti patogeni e non ha altro effetto sul prodotto.

A meno di non esserne allergici o intolleranti, il latte è un alimento da cui non possiamo prescindere...