Il nuovo singolo in latino antico di Yozot, MOS MAIORVM che celebra le tradizioni e i valori dell'antica Roma. È un inno alla res publica, ai valori che hanno reso grande la nostra società in antico.

E che ora possono fare la differenza, il parallelo fra il presente e il passato è sapientemente studiato, nelle sue barre in latino classico in cui descrivere sapientemente il percorso di impoverimento che ci ha allontanato dalle "mores"... e il percorso per tornare a seguirle.

Il tutto miscelato con una serie di immagini allegorico storiche su Roma nelle varie epoche fino ad oggi, in dialetto romanesco. Il mix fra latino antico nella prima strofa e dialetto romanesco nella seconda è a dir poco sorprendente.

Il pezzo ha ricevuto anche stavolta il favore del pubblico di nicchia e non. Il giovane rapper Yozot è inarrestabile, prosegue il suo progetto di fondere la sua poesia scritta in latino antico e la musica rap.

Una novità assoluta a livello mondiale, capace di fare breccia in tutti i fan.