Sabato 14 dicembre, si è svolto a Zafferana Etnea un banchetto "RiscostruiAMO ZAFFERANA" a sostegno ai terremotati colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.

Durante il normale svolgimento della manifestazione, un gruppo di individui intonando "Bella Ciao", ha strappato e portato via dileguandosi la bandiera del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

Il vile atto, che offende in prima istanza i terremotati, per la quale i militanti erano scesi in piazza, non scalfisce minimamente il nostro impegno affinché la ricostruzione sia portata a termine nel più breve tempo possibile.

La manifestazione si è conclusa regolarmente e senza ulteriori incidenti grazie all'impegno dei militanti e delle forze dell'ordine prontamente intervenute.

Segreteria Provinciale Catania MSFT