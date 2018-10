Ti racconto Pinocchio

Lettura-Spettacolo



domenica 11 novembre 2018 - ore 16.

Teatro Blu - Piazza Roma - Buriasco, TO



Le avventure del burattino più celebre di tutti i tempi diventano una Lettura-Spettacolo per tutti. Un invito a riscoprire il piacere di farsi raccontare una storia.



C'era una volta... Un re! No, c'era una volta un gruppo di lettori. Questo è l'inizio delle avventure di "Ti racconto Pinocchio". Non si tratta di un reading, non è un evento strettamente dedicato ai bambini, è una Lettura-Spettacolo dedicata a tutti coloro che vogliono riscoprire il piacere di farsi raccontare una storia.



Il debutto pinerolese di "Ti racconto Pinocchio" va in scena al Teatro Blu di Buriasco domenica 11 novembre alle 16.00. Un appuntamento per i bambini che vogliono ascoltare per la prima volta le avventure del burattino di legno, ma anche per i "grandi" che desiderano rivivere quel momento della vita in cui il racconto di una fiaba è uno dei più bei doni che si possano ricevere.



Tredici lettori, con l'aiuto di particolari oggetti di scena, interpretano venti personaggi che popolano l'opera di Collodi, in aggiunta, alcune voci "dentro e fuori dalla scena" e due figure inedite che hanno il compito di fare da collegamento fra i capitoli principali.



La versione integrale avrebbe una durata di molto superiore ai 100 minuti previsti da "Ti racconto Pinocchio", un accurato lavoro di riduzione e di adattamento alla lettura ad alta voce ha consentito di mantere il rigore narrativo e strutturale dell'originale mostrando una buona dose di agilità e freschezza.



Grazie alle voci di Loretta Beltramino, Luca Bertolino, Sara Bruno, Guido Calliero, Moreno Demaria, Rita Foti, Silvia Gualtiero, Anita Manolas, Cristina Negri, Sara Quero, Marta Roventi Beccari, Michela Ruzzon, Paolo Domenico Montaldo rivivono i battibecchi, gli inganni e gli avvenimenti che tutti ben conosciamo ma che si rinnovano in una narrazione ricca di elementi che fanno parte della memoria collettiva.

Info e prenotazioni: 3380430201