La settima giornata della Serie A maschile di calcio è cominciata venerdì alle 18:30 con il Napoli che ha battuto in casa il Como per 3-1, confermando il primo posto in classifica. L’Inter ha vinto 3 a 2 contro il Torino ed è seconda, mentre la Juventus domenica ha pareggiato 1 a 1 con il Cagliari. La Fiorentina ha battuto il Milan in una partita in cui sono stati assegnati e parati tre rigori, due al Milan e uno alla Fiorentina. Non ci sono partite di lunedì, perché comincia la sosta per le nazionali (il weekend del 12 e 13 ottobre, quindi, non si giocheranno partite di Serie A).



Venerdì 4 ottobre

Napoli-Como 3-1

Verona-Venezia 2-1





Sabato 5 ottobre

Udinese-Lecce 1-0

Atalanta-Genoa 5-1

Inter-Torino 3-2





Domenica 6 ottobre

Juventus-Cagliari 1-1

Bologna-Parma 0-0

Lazio-Empoli 2-1

Monza-Roma 1-1

Fiorentina-Milan 2-1



La classifica:

Napoli 16

Inter 14

Juventus 13

Lazio 13

Udinese 13

Milan 11

Torino 11

Atalanta 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Roma 10

Verona 9

Bologna 8

Como 8

Parma 6

Cagliari 6

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 4