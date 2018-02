Un modo sfizioso di consumare il cavolfiore crudo e godere delle sue proprietà benefiche

Per godere al meglio delle sue proprietà benefiche bisogna consumare il cavolfiore crudo.

Con la cottura, un po’ meno quella a vapore, tante vitamine, sali minerali ed enzimi contenute in questa verdura di stagione vengono distrutti.

Questa è la ricetta facile e veloce (perché senza cottura) che vede come protagonista il cavolfiore bianco condito in modo particolare.

Ecco gli ingredienti per utilizzare il cavolo crudo come un primo o un contorno in pochi minuti:

1 cavolfiore bianco medio, 2 fette grandi di pane integrale, 300 g di pomodorini ciliegino, 3 cucchiai aceto di mele, prezzemolo, sale, pepe (opzionale), Olio E.V.O.