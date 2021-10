Fondata nel 2018 da Davide Svezza e Sandro Bani, Jackpot Records continua fin da allora a proporre musica perfetta per ballare e/o rilassarsi sui dancefloor dei top club internazionali.

In queste ore è uscita "Twisted Truth" di Onacity, una traccia bomba con una melodia ipnotica ed un ritmo che resta in testa subito, fin al primo ascolto.

Per Onacity è già la secona release su Jackpot. E anche questa volta il dj producer originario del Bangladesh che oggi vive Giappone (il suo vero nome è Onassis) fa sentire chiaramente come può essere una traccia davvero internazionale. Anche in questo nuovo brano, "Twisted Truth" riesce a mixare in modo originale deep house, chill e tech house.

La playlist di Jackpot Records su Spotify (che inizia proprio con Onacity - "Twisted Truth"

https://open.spotify.com/playlist/1fdiWucS3XXvNL9HdOjyZD?si=5a4bf409dfc04796



Jackpot Records nasce nel 2018 da un'idea dei DJs Davide Svezza (http://www.davidesvezza.com) e Sandro Bani (http://www.sandrobani.it/). L'obiettivo della Label è di unire il mondo della house music e del clubbing a 360°. L'obiettivo di questa label, in forte crescita internazionale, è quello di portare idee innovative di dj e producer di tutto il mondo sotto un'unica realtà. Jackpot Records, a new concept of house music; for club and more!



