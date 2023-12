Sono Lazio e Fiorentina le prime due squadre ad essersi qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024.

I biancocelesti hanno battuto all'Olimpico il Genoa con una rete di Guendouzi dopo 5 minuti dal fischio d'inizio, mentre la Viola è dovuta ricorrere ai rigori per superare nel proprio stadio il Parma 6-3, dopo aver iniziato la partita solo a partire dalla seconda frazione di gioco.

Nei primi 45 minuti, infatti, la squadra di Italiano non era praticamente scesa in campo, tanto da andare negli spogliatoi sotto di due reti, siglate (meritatamente) dagli avversari nell'arco di un paio di minuti, includendo il tempo di festeggiare la prima rete e di rimettere la palla al centro.

Dopo che i suoi giocatori non avevano affrontato la gara con la giusta determinazione, Italiano nell'intervallo ha cambiato 4 calciatori e nella parte finale del match è riuscito a recuperare il risultato, con una bellissima rete di 'Nzola (a Firenze hanno suonato le campane a festa per il miracolo!) e un rigore trasformato da Sottil.

Un risultato ottenuto anche grazie al fatto che per realizzare quanto di buono aveva fatto nel primo tempo, il Parma aveva corso per due e nella ripresa i giocatori di Pecchia avevano energie solo per difendersi. Dopo i supplementari, finiti senza gol, ai rigori non c'è stata storia.

Questo il commento del tecnico viola, Vincenzo Italiano, a fine gara:"Sinceramente do lo stesso peso al brutto primo tempo e alla reazione. Il primo tempo non ci ha visti scendere in campo e abbiamo pagato le situazioni di ripartenza. Con i cambi siamo riusciti a reagire. Andiamo avanti e ci portiamo dietro questa reazione".