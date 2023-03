https://probd.itLactobacillus reuteri LR92

Il Lactobacillus reuteri, uno dei quattro lattobacilli contenuti nel nuovo probiotico PRO-BD COZORO , è uno dei principali microrganismi probiotici utilizzati nell’industria degli integratori alimentari grazie alla sua particolare capacità di legarsi all’epitelio e al muco intestinale, che lo rende in grado di colonizzare efficientemente l’intestino (1).

Come molte altre specie di lattobacilli, L. reuteri è in grado di promuovere la salute dell’ospite mediante attività antimicrobiche e immunomudolatorie direttamente legate alla produzione di specifici metaboliti come la reuterina (1).

Tale molecola è prodotta a partire da molecole di glicerolo che vengono metabolizzate dal lattobacillo e possiede un forte potere antibatterico in grado di contrastare un’ampia gamma di microrganismi, soprattutto i batteri Gram-negativi (1).

Diverse evidenze sottolineano il beneficio che L. reuteri apporterebbe nelle infezioni virali a carico dei pneumnovirus, circovirus, rotavirus, coxsackievirus e papillomavirus, attraverso la regolazione del microbiota intestinale e la secrezione di metaboliti con elevato potere antivirale (2, 3).

Una delle principali attività benefiche di L. reuteri è legata alla promozione della salute dei neonati. La somministrazione di tale microrganismo probiotico durante la gravidanza e dopo il parto ha infatti mostrato importanti benefici sul bambino, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento delle coliche infantili.

Le coliche colpiscono circa il 20% dei neonati sino ai 3 mesi di vita e possono avere conseguenze a lungo termine come allergie, iperattività ed emicrania, inducendo anche disordini del sonno e depressione nei genitori.

Le cause delle coliche nei primi mesi di vita non sono ancora del tutto chiare, ma sembrerebbe che il microbiota intestinale possa avere un ruolo importante nella loro eziopatogenesi. È stato infatti evidenziato come i lattobacilli siano presenti in concentrazione minore nell'intestino dei lattanti con coliche rispetto a quelli che non ne soffrono (4). In uno studio clinico randomizzato in doppio cieco, un gruppo di donne ha assunto capsule contenenti il ceppo L. reuteri LR92 o placebo durante le ultime 4 settimane di gravidanza e i bambini sono stati attentamente monitorati durante i primi 4-5 mesi di vita. Quello che si è evinto dallo studio è che i bambini nati da madri che avevano assunto il placebo presentavano coliche 2.36 volte in più rispetto ai bambini nati da madri che avevano assunto il microrganismo probiotico. Inoltre, il grado di severità e la frequenza delle coliche erano significativamente più bassi nei bambini le cui madri avevano ricevuto il L. reuteri LR92 durante lo studio (5).

Sebbene ad oggi non sia ancora chiaro quale sia il meccanismo d’azione dei probiotici sulle coliche infantili, si è ipotizzato che l’assunzione regolare di L. reuteri LR92 sia in grado di: migliorare la funzione della barriera intestinale mediante il rafforzamento delle giunzioni cellulari della mucosa e la produzione di mucina; incrementare la concentrazione di molecole antinfiammatorie nel latte materno in grado di stimolare lo sviluppo dell’intestino e migliorare le funzioni gastrointestinali; modulare positivamente la composizione del microbiota intestinale; e, infine, promuovere la produzione dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA) in grado di modulare positivamente il comportamento.

Il L. reuteri è stato studiato anche per i suoi effetti benefici sui disturbi funzionali intestinali di neonati e lattanti; si è infatti osservato come i neonati trattati con il L. reuteri presentino uno svuotamento gastrico più rapido, una riduzione significativa della durata del pianto e degli episodi di rigurgito e un numero di evacuazioni simile a quello dei neonati allattati con latte materno (7).

Grazie alle loro proprietà modulatorie a livello intestinale e immunologico, i ceppi di L. reuteri sono degli ottimi candidati per la prevenzione e/o il trattamento di diverse malattie e disturbi di interesse clinico, quali ad esempio il Lupus Eritematoso, l’obesità, le infezioni intestinali e lo stress (8). Tutte queste condizioni vedono coinvolto attivamente il microbiota intestinale la cui composizione risulta essere alterata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La disbiosi intestinale, ovvero la modificazione della tipologia e del numero di batteri presenti a livello intestinale, è un elemento spesso presente in numerose patologie umane, la cui risoluzione può portare al miglioramento o addirittura alla regressione della patologia stessa. Lo stile di vita odierno, unito all’uso intensivo di antibiotici, alla dieta occidentale e ad una eccessiva igiene, hanno portato a una riduzione significativa di L. reuteri a livello intestinale, contribuendo all’inasprimento della disbiosi che purtroppo oggigiorno risulta essere sempre più diffusa.

Proprio l’assunzione di microrganismi probiotici, e nello specifico di L. reuteri, sembrerebbe essere in grado di ristabilire l’equilibrio intestinale portando alla risoluzione della disbiosi intestinale, al miglioramento delle patologie disbiosi-associate e ad un aumento significativo della qualità della vita.

PRO-BD COZORO può essere acquistato online direttamente dal distributore che accetta anche pagamenti alla consegna a questo indirizzo web: https://probd.it



Bibliografia