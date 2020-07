L'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) sta pilotando il rilancio del turismo a livello mondiale e, secondo un comunicato stampa diffuso dall’Organismo ONU, l'Italia sta dimostrando il suo interesse per la reazione a catena che il settore può generare per la ripresa economica di tutta la società.

Una delegazione dell’UNWTO guidata dal Segretario Generale ha intrapreso da ieri 1 luglio una visita in Italia.

Pololikashvili, Segretario Generale dell’Organizzazione, ha elogiato l'azione finora esercitata dal governo italiano, assicurando il suo sostegno per consentire la ripresa graduale di tutte le attività turistiche. Inoltre, la missione dell’OMT ha anche presentato le risorse che possono essere messe in campo ed essere utilizzate come ausilio per guidare il rilancio del turismo, tra cui: raccomandazioni per il recupero del settore e una vera e propria tabella di marcia che i governi e il settore privato possono seguire. Nei quattro giorni della visita, il Segretario Generale sarà a Roma, Milano e Venezia, per analizzare da vicino come il settore turistico sta affrontando gli effetti devastanti di COVID-19.





youtu.be/A77c0ahkwQg



È la prima missione ufficiale intrapresa dall’OMT da quando sono state imposte restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia. Durante il periodo di lockdown, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite ha lavorato a stretto contatto con i suoi Stati membri e con il settore privato per mitigare l'impatto sull'occupazione e sull'economia, mentre si preparava alla ripresa del turismo.

Le perdite del settore turistico italiano a causa della pandemia sono estremamente rilevanti e potrebbero essere equivalenti a sette anni di crescita del comparto.



#Carlomarinoeuropeannewsagency