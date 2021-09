Biografia

Formazione artistica

Gabriele Campagna nasce a Civitavecchia il 5 Marzo del 2005.

Da piccolo, ama stare al centro della scena.



All’eta di 5 anni nel 2010, cavalcherà il suo primo palcoscenico,(un po’ per gioco dice Gabriele),quello della sua scuola, l’ istituto Ennio Galice, interpretando:

“Il Piccolo Principe“, con la regia di Stefano Borghetti, attore e regista locale, che comprenderà le doti del ragazzo e inizierà a collaborare in più spettacoli come:

“Peter Pan“, “Pinocchio“, “La fiaba sul carnevale“.

Proseguirà i suoi studi artistici alla scuola di recitazione di Enrico Maria Falconi, 4 anni dopo, presso la compagnia Blue in The face, con il quale Gabriele, lavorerà solo un anno.

Dopo di che passerà in Rai, nel 2016, con la realizzazione di alcune musiche per: “Fräulein-Una fiaba d’inverno”, con la Regia di Caterina Catone e la partecipazione straordinaria di Christian de Sica e Lucia Mascino.

Ma ritornerà a lavorare con Stefano Borghetti, lo stesso anno, con ruoli importanti e da protagonista, fin quando, nel 2018 inizierà a lavorare con la giovanissima ballerina: Desiree Benevieri (fino al 2019).



Il 2018 è per lui l’anno della completa svolta artistica, inizia a studiare presso l’Unione Musicale di Civitavecchia, ed è proprio nello stesso anno, che parteciperà al Mini-Festival di Viterbo, (lo stesso che fece da piccola Anna Tatangelo) portando il brano del volo: “L’amore si muove”, con il quale vincerà la prima selezione, ma arriverà secondo alla premiazione finale.

È dal 2019 che Gabriele Campagna esce di scena, ed inizia a scrivere.

Scrive poesie di ogni tipo, canzoni e testi teatrali, come: “Fulmini” e “Luna”, straordinari componimenti, nei quali, l’artista esprime le proprie sensazioni, i propri pensieri, la propria anima.



VISITA IL SITO DELL'ARTISTA

https://spark.adobe.com/page/rE690DtWCy14k/