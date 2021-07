È durata dieci giorni la degenza in ospedale del Papa. Infatti, dopo essere stato ricoverato al Gemelli di Roma domenica 4 luglio, questo mercoledì il Santo padre ha lasciato il Policlinico per far ritorno in Vaticano.

Francesco ha lasciato l'ospedale alle 10.45, dall'accesso di via Trionfale, con la consueta auto utilizzata per i suoi spostamenti a Roma.

Il ricovero si era reso necessario per intervenire chirurgicamente una diverticolite sclerosante.

Il Papa continuerà per qualche giorno la convalescenza a Santa Marta.