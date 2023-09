Il computer All in One Lenovo THINKCENTRE NEO 30A offre una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono un eccellente dispositivo. Innanzitutto, è dotato di un potente processore Intel Core i5-1235U, che garantisce prestazioni veloci e fluide. Questo processore ti permetterà di gestire facilmente le tue attività quotidiane, dal multitasking alla riproduzione di video ad alta risoluzione.

Inoltre, questo computer dispone di un ampio schermo da 23,8 pollici, che offre una visualizzazione nitida e dettagliata. Potrai goderti immagini e video di alta qualità con colori brillanti e vivaci.

Per quanto riguarda la memoria, il Lenovo THINKCENTRE NEO 30A è dotato di un veloce e affidabile SSD da 256 GB, che ti permetterà di accedere ai tuoi file e programmi in modo rapido e senza ritardi. Inoltre, con 8 GB di RAM, avrai abbastanza spazio per eseguire diverse applicazioni contemporaneamente senza problemi di rallentamento.

Questo computer All in One Lenovo offre anche una serie di porte e connettività, tra cui USB, HDMI, WiFi e Bluetooth, che ti consentono di connetterti facilmente ad altri dispositivi e accessori.

Insomma, il Lenovo THINKCENTRE NEO 30A è un potente e performante computer All in One, perfetto per soddisfare le tue esigenze quotidiane di lavoro, svago e intrattenimento.