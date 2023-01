Altro che fine della luna di miele come vaticinava qualche giorno fa Matteo Renzi. Secondo la prestigiosa rivista americana Morning Consult, Giorgia Meloni è la leader più apprezzata di Europa e la quarta a livello mondiale. Insomma un gran risultato a livello internazionale, dopo quello avuto con il riconoscimento due anni fa da parte della rivista Time, che l'aveva inserita tra le venti persone più influenti al mondo.

"Giorgia Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni nel mondo per consenso".

A sancirlo è la Morning Consult, una società americana di sondaggi ed analisi di intelligence globali, che il 10 gennaio scorso ha pubblicato il "Global Leader Approval Tracker," che verifica la popolarità dei leader nel proprio Paese. Giorgia Meloni, secondo gli esperti della rivista americana, sarebbe largamente la politica piu apprezzata di tutta l'unione europea e supererebbe anche la stragrande maggioranza dei leader mondiali.

La Meloni è di circa 20 punti percentuali più apprezzata dei suoi coetanei in Francia e Germania, solo per citare i casi dei due leader più rappresentativi (Pedro Sanchez in Spagna è al 37%, Rishi Sunak in Gran Bretagna al 31%, il più vicino con il 42% e l'irlandese, Leo Varadkar). In generale nella classifica della prestigiosa rivista americana di consulenza la Meloni verrebbe superata solo dal leader indiano Narendra Modi , con il 76%, Manuel Lopez Obrador in Messico con il 65% e Antony Albanese, primo ministro australiano con il 59% dei consensi.

"Il risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il Governo Meloni e conferma l’autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così", ha commentato cosi la notizia, il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto."Il traguardo storico di Giorgia Meloni di diventare la prima donna primo ministro italiana potrebbe aver suscitato preoccupazione a livello internazionale, visti i suoi precedenti di estrema destra e i legami dei partner della coalizione con la Russia, ma ha risposto alla sua ascesa virando al centro, e il monitoraggio globale di Morning Consult mostra gli italiani la stanno ricompensando per questo", ha spiegato Matthew Kendrick, responsabile del sondaggio per la rivista americana.