Maroni flirta con Berlusconi?

Roberto Maroni, ex ministro dei vari governi a guida Berlusconi e governatore uscente della regione Lombardia, ha indicato la sua linea politica, ribadendo il suo no ai 5 Stelle e proponendo un governo di larghe intese, con lo scopo di allungare i tempi di riflessione e modificare l'attuale legge elettorale.

La sua dichiarazione può essere interpretata come ringraziamento nei confronti dell'ex cavaliere che, grazie ai suoi voti, lo fece eleggere a capo della regione.

Ma Salvini non sembra sentire da quell'orecchio. Per lui è meglio cercare di andare a governare persino con Di Maio che rimanere al fianco di partiti destinati a morire (in senso politico) come Forza Italia e Pd, insieme ai loro leader, compreso Silvio Berlusconi.