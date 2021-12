Oltre la pasta al pomodoro! Questa ricetta semplicissima ricetta fatta con tonno e capperi è una pasta facile e veloce con un sugo sfizioso e rapidissimo da preparare! Dal Blog Senza Glutine.

Appena vista me ne sono innamorato e non ho avuto problemi a replicarla. Oltretutto è molto veloce da preparare, circa 20 minuti.



Ingredienti

320 gr Spaghetti (per 4 persone)

160 gr tonno sott'olio

2 pomodoro sott'olio

1 limone

1 spicchio aglio

1 cucchiaio cappero sotto sale

1 cucchiaio prezzemolo

q.b. olio di oliva extravergine

q.b. sale



Preparazione

5 facili passaggi e, come detto, 20 minuti in tutto di preparazione. Garantito!

Il Tonno. Sgocciola il tonno dall'olio di conservazione, trasferiscilo in un piatto e spezzettalo grossolanamente con una forchetta

Pomodori e capperi – Sgocciola i pomodori secchi, tamponali con carta da cucina (elimina più olio possibile) e tagliali a pezzetti. Dissala i capperi sotto acqua fredda corrente e mettili a bagno in acqua e aceto per 10 minuti, cambiando il liquido 2-3 volte. Sgocciola e strizza.

Il Momento del Sugo. Schiaccia lo spicchio d'aglio e spellalo. Rosolalo a fuoco basso in una grande padella che possa contenere anche la pasta con 4-5 cucchiai di olio extravergine. Quando inizierà a prendere colore, unisci nella padella i capperi, i pomodori secchi e il tonno preparati. Mescola, elimina l'aglio e spegni. Grattugia la parte gialla della scorza del limone, spremi il succo e filtralo attraverso un colino a maglie fitte

Prepara la pasta. Porta a ebollizione abbondante acqua in una pentola, sala e cuoci gli spaghetti per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo, riaccendi il fuoco sotto la padella. Un istante prima di scolare la pasta, unisci nella padella scorza e succo del limone preparato.

Servi la pasta – Trasferisci la pasta lessata nella padella e fai insaporire per 1 minuto. Spolverizza gli spaghetti con tonno e capperi con prezzemolo tritato e pepe e porta subito in tavola.