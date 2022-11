"Siamo due sorelle appassionate di musica e di canto. Il fatto che siamo anche gemelle, ha accresciuto il nostro affiatamento e ci ha portato a sviluppare un comune interesse per questo tipo di attività.

Da sempre la musica ha fatto parte della nostra vita, dapprima sotto forma di ballo ma poi, col tempo, abbiamo capito che più che ASCOLTARE la musica, volevamo interpretarla, viverla e farla diventare una componente imprescindibile della nostra vita.

Anche se giovani, abbiamo iniziato sin da subito a far parte di realtà canore e abbiamo deciso di impostare la nostra formazione seguendo indirizzi musicali. Ad oggi frequentiamo il Liceo Classico Palmieri di Lecce, ad indirizzo musicale. Ci siamo approcciate a studiare strumenti per noi nuovi e affascinanti (arpa e violoncello) e a rinforzare le conoscenze dei nostri strumenti principali (violino e pianoforte).

Abbiamo imparato la disciplina e la caparbietà che un artista deve affinare per far parte di un’orchestra e siamo affascinate dall’armonia che in questa si esprime, grazie all’unione di strumenti con caratteristiche e peculiarità differenti.

Dopo aver intrapreso un percorso formativo di canto, abbiamo partecipato, in ottobre, al contest “2 MARI SONG FESTIVAL”, vincendo il premio della critica nella categoria 14/18, nonché il “PREMIO CAMPUS”, I giardini della Musica (Master Class & Session Recording)



Canto da interpretare: YOU ARE THE REASON (Calum Scott)



