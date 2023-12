Fa scalpore il Presepe nelle scuole che alcuni Collegi delle docenti ritengono non inclusivo verso le altre religioni. Ma è davvero così?

No, anzi ce n'è per tutti.



Il Presepe è una rappresentazione di diverse icone, ognuna con un proprio ruolo ed ognuna con una propria storia.

Storia che va ben oltre il Cristianesimo con le sue credenze e le sue tradizioni.

Andando per ordine:

la Madonna col Bambino è ben noto che riprende l'iconografia di Iside e Osiride

col Bambino è ben noto che riprende l'iconografia di San Giuseppe trova il suo archetipo nel dio falegname celtico Luchtaine ,

trova il suo nel dio falegname celtico il Bue ci ricorda il bufalo induista che porta in sella il leggendario Cintāmani ,

il Bue ci ricorda il bufalo che porta in sella il leggendario , l'Asino era senza dubbio l'animale totem del dio Seth nell'antico Egitto,

del dio nell'antico Egitto, la Cometa che fa luce riporta al culto Lussi la luminosa , una dea norrena analoga a Santa Lucia ,

, una dea norrena analoga a , i tre Magi arrivavano dalla Persia di Zoroastro e degli astrologi,

di e degli astrologi, gli Angeli Guardiani somigliano ai Bodhisattva del buddismo tailandese,

del tailandese, i Pastori erano protettori delle greggi come lo era il dio Pan dei greci antichi,

dei greci antichi, Gesù (chiamato "Isa" in arabo) era un profeta di Dio secondo i Mussulmani.

Dunque, è davvero paradossale che si ritenga il contrario proprio nelle scuole, che dovrebbero essere la culla del sapere, a partire dai simboli e dalla storia di tutte le religioni.



Ancora più paradossale è che proprio nelle scuole non venga constatato che l'Albero di Natale arriva dritto dritto dai culti indoeuropei e da quelli solamente.



Sarà perchè l'Albero di Yule - o di Natale - ormai è divenuto il simbolo universale dello shopping di fine anno?