Cosa succede quando finalmente il sogno sovranista viene realizzato?

L'economia galoppa? Le fasce più deboli della popolazione vengono tutelate? La Nazione viene rispettata?

No. Fai più fila in aeroporto!

Come è successo ad un sovranista inglese narcotizzato da Johnson e i suoi compari, che, svegliatosi di soprassalto, ha scoperto che sovranismo fa rima con idiotismo.





Absolutely disgusting service at Schiphol airport. 55 minutes we have been stood in the immigration queue. This isn’t the Brexit I voted for. pic.twitter.com/QcSne9d4qW — Colin Browning (@ColinBrowning14) February 13, 2020



Precisazione. La Brexit come tale entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021. Come precisato dall'aeroporto di Amsterdam, il ritardo è stato causato dall'utilizzo di nuovo personale che in quel momento stava facendo formazione. In futuro, però... [Red.]