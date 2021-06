A plus A Gallery

Calle Malipiero

3073 Venezia, Italy

Doppel

18.6 — 25.8 2021

Opening: 18 giugno, ore 18.00 Beth Collar, Jesse Darling, A plus A Gallery, Venice



La galleria A plus A Gallery ha il piacere di presentare Doppel, una mostra di Beth Collar e Jesse Darling. Collar e Darling inglesi, di base a Berlino, per questa occasione hanno realizzato una serie di nuovi disegni in cui affrontano la finitezza della realtà biologica e la fragilità del corpo umano. Al contempo però, sollevano delle questioni da sempre legate alle relazioni e al linguaggio.

Sessualità e mortalità, sensibilità e dolore, religione, mito e mistero, che nella loro intrinseca incomunicabilità, si affacciano nell’attuale economia dei dati e dell’immagine come qualcosa che dobbiamo affrontare collettivamente, ma che dobbiamo incontrare con il proprio corpo e la propria mente.

La mostra è il risultato di un processo di collaborazione tra Beth Collar e Jesse Darling, durato alcuni mesi, con l’intento di creare dei lavori nuovi per il pubblico della galleria.





Jesse Darling, artista che lavora con la scultura, installazione, video, disegni, testi, suono e performance. Vive e lavora a Berlino. Ha ricevuto prestigiose commissioni dal MoMA Warsaw, The Serpentine Gallery e Volksbühne Berlin, solo per citarne alcune.

Progetti recenti includono: Gravity Road, mostra personale alla Kunstverein Freiburg (2020); Prize of the Böttcherstrasse, Kunsthalle Bremen (2020); Haunted Haus, Swiss Institute, New York, (2020); Studio Berlin, Boros Foundation, Berlin (2020); Selva Oscura mostra personale alla Galerie Sultana, Paris (2019); 58ª Biennale di Venezia, May You Live in Interesting Times, Venezia (2019); Transcorporealities, Museum Ludwig, Cologne (2019); Crevé, mostra personale alla Triangle France, Astérides, Marseille (2019); The Ballade of Saint Jerome, Art Now, mostra personale alla Tate Britain, London (2018); A Cris Ouverts, Biennale d’art contemporain, Rennes (2018); Support Level, Chapter Gallery, New York (2018). (bravenewwhat.org)

Beth Collar lavora principalmente con la performance, scultura, video e disegni e spesso anche interagendo con diverse discipline. Ha vinto il premio Mark Tanner Sculpture Award 2016/17.





Tra le varie mostre ha esposto all’ICA di Londra, alla The Serpentine Gallery, Cell Project Space. Progetti recenti includono: la mostra personale Basher Dowsing solo show, von ammon co, Washington DC (2021), una performance per Why Words Now at The Royal Danish Academy of Fine Arts and Art Hub Copenhagen, Denmark (2021), Scatter Cushion, un lavoro audio per Pogo Bar podcasts, KW, Berlin (2021), “End Quote”, mostra personale, stadium, Berlin (2020), Daddy Issues, mostra personale, commissionata dalla Matt’s Gallery a Dilston Grove, London (2019), Thinking Here Of How The Words Formulate Inside My Head As I Am Just Thinking, mostra personale, Matt’s Gallery, London (2019) Cloaked Output Vol 2: Spirals of Focus, mostra personale, Primary, Nottingham, (2018), Seriously, mostra personale per il Mark tanner Sculpture Award, Standpoint, London (2017). (www.bethcollar.co.uk)