In libreria Criminologia e Criminalistica forense di Bartolo Danzi

In libreria il volume "Criminologia e Criminalistica forense" edito da Lulu Press e disponibile anche online. Il testo, scritto dal criminologo Bartolo Danzi*spazia dalla criminologia e criminalistica forense, alla balistica, digital forensics, archeologia forense, dattiloscopia, con lo scopo di riassumere il vasto complesso delle conoscenze che, nelle varie sfaccettature, costituiscono il corpus della criminologia.

La fusione di contributi multidisciplinari, in particolare del diritto, della psicologia, della sociologia, della psichiatria, dell'antropologia criminale e della medicina-forense, sono concentrati in questo volume.

L'ultima parte del volume è dedicata alla criminalistica. Si tratta, in realtà, di una visione scientifica che tiene conto della natura multidisciplinare della criminologia, cui si dedicano i primi sette capitoli dell'opera.

Tuttavia, in un'analisi futurista, come quella compiuta dall'Autore, non può trascurarsi la tendenza, ormai ampiamente realizzatasi nei Paesi di cultura anglosassone, di considerare le varie parti che compongono la criminologia, come una più generale diramazione delle scienze forensi.

Ma quella che è ancora chiamata criminalistica, rappresenta un chiaro contributo delle scienze forensi all'investigazione criminale.

Gli assi portanti della disciplina, sfociano in una chiara disamina metodologica delle fonti delle conoscenze criminologiche.

Le intime relazioni intercorrenti tra le fenomenologie delittuose e i fattori sociali, economici, istituzionali, situazionali, al fine di identificare le fattispecie criminose più comuni, sia tradizionali, sia di più recente tendenza , dedicandone una parte della trattazione alle teorie sociologiche, psicologiche e multifattoriali che concorrono alle spiegazioni del delitto.

Lo studio delle implicazioni che seguono alla commissione dei crimini non può prescindere da un approccio incentrato anche sul ruolo della vittima, sempre più ritenuta, oggi, soggetto interagente nella complessa dinamica relativa alle origini, ai moventi e alle modalità dell'azione criminosa.

Vengono puntualizzate in modo aggiornato alcune delle metodiche scientifiche della investigazione criminale che, oggi, sono molto note.

Queste metodiche, peraltro, non sono avulse dal contenuto più generale dell'opera, ma sono inserite in un contesto appropriato che parte dall'analisi scientifica della scena del crimine per individuarne i reperti fondamentali e per costruire, su di essi, tutte le fasi salienti.

Il volume anche in relazione alle tecniche investigative è rivolto agli operatori del settore ma, data la chiarezza dei contenuti e dell'esposizione, può trovare una ulteriore fascia di lettori anche nel pubblico più generale.

* Bartolo Danzi è sindacalista e criminologo, iscritto all'ordine europeo Criminologi di Bruxelles

