Rodney Holbrook è un postino gallese in pensione con l'hobby della fotografia naturalistica... che è riuscito a fare una curiosissima scoperta.

In una stanza utilizzata come laboratorio, in cui fa solitamente delle piccole riparazioni, Rodney si è accorto che alcuni oggetti che il giorno prima aveva lasciato alla rinfusa sul suo banco di lavoro, la mattina successiva erano misteriosamente sistemati in una vaschetta di plastica. Dopo essersi reso conto che la cosa si ripeteva puntualmente ogni giorno, ha voluto vederci chiaro e così ha installato una telecamera con visione notturna.

Che cosa ha visto la mattina successiva?

Che un "topino", che ha subito soprannominato "Welsh Tidy Mouse", raccoglieva mollette per il bucato, tappi di sughero, dadi e bulloni... tutto quello che trovava in giro e lo metteva in un contenitore di plastica presente sul banco.

Holbrook ha detto che la cosa è andata avanti per due mesi, dove ha fatto anche alcuni esperimenti, notando che del mangime che metteva fuori per gli uccelli, rimasto per terra, finiva in alcune vecchie scarpe presenti nella stanza. Nel 99% dei casi il topino ha sempre sistemato tutto durante la notte.

Non è la prima volta che mr. Holbrook si imbatte in un roditore "ordinato". Gli accadde un cosa analoga nel 2019 a Bristol, dove viveva allora.

Per questo, non riesce a credere che qualche anno dopo, a Builth Wells, abbia potuto assistere ad un fatto analogo.