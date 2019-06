Complottista io?

Proposte di lettura -

" ...Il complotto non è necessariamente ciò che viene rappresentato nei film: un tavolo smisurato attorno a cui una sorta di Spectre decide, pollice verso, sull'eliminazione di qualcuno per qualche motivo.

In ogni circostanza, esiste un rapporto causa/effetto. Difficile, spesso, è trovarlo. E, anche trovato, talora difficile risulta dimostrarlo. In ogni caso, noi non siamo né complottisti né cospirazionisti. Vero che la storia studiata, a partire dalle idi di Marzo, ci insegna che il mondo è andato avanti a suon di cosette del genere, ma noi non ci crediamo più che tanto. Esiste lo spionaggio, col suo fratellino controspionaggio, dunque il pericolo esiste, ma non bisogna farsi cogliere da paranoie. Tutto è spiegabile alla luce di analisi , magari un po' sofisticate, che abbracciano varie impostazioni basate su storia, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e oltre. Studiosi e intellettuali sono pronti a esplicare l'arcano e ridurlo alla ragionevolezza della razionalità. Noi non vogliamo imitare certi indagati eccellenti, che alla prima contestazione del giudice, gridano al complotto. Noi no....."

Disponibile in e-book