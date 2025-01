Il brand di noleggio auto tra i più conosciuti al mondo diventa “Official Car Rental Partner” del club di calcio più antico in Italia

AVIS, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, e Genoa CFC annunciano l’avvio di una partnership che include la fornitura di veicoli a noleggio e la valorizzazione dei processi di innovazione nell’ambito della mobilità sostenibile. Sicurezza, affidabilità e visione strategica. La sinergia tra due marchi storici, emblemi di stile, confluisce in un percorso condiviso fondato sui valori comuni di impegno e spirito di squadra.

Grazie a questa partnership, AVIS, leader di eccellenza tra i player nel segmento di riferimento, trasporta nel circuito calcistico e mediatico la peculiarità dei suoi modelli operativi e un’ampia gamma di offerte, inserendosi in un calendario di iniziative ideate per la fan-base del club e il popolo del calcio.

L’impegno di AVIS per la progettualità di un mondo sempre più eco-sostenibile è supportato dalla visibilità che Serie A e Genoa garantiscono, sia a livello locale che globale, attraverso le opportunità, i servizi e le facilities delle partite allo stadio “Ferraris”, con la presenza nelle sale corporate hospitality degli sponsor, la diffusione di messaggi audio/video e l’esempio di un uso delle risorse equo ed efficiente, nel perimetro delle attenzioni per il futuro.

Nell’ambito della collaborazione, AVIS metterà a disposizione del club una delle sue soluzioni di mobilità eco-friendly, da utilizzare per gli spostamenti dello staff e della dirigenza.

Inoltre, per tutto il girone di ritorno della Stagione Sportiva 2024-2025, AVIS sarà presente con LED domination a bordocampo, nel pre-partita e nell’intervallo, durante le gare ufficiali casalinghe del campionato.

La partnership prevede benefici anche per i tifosi: i possessori della tessera del Club potranno usufruire di uno sconto dedicato del 15%, valido per noleggi sul territorio nazionale e all’estero. Un’occasione per provare l’esperienza di viaggio AVIS scegliendo, tra la vasta gamma di proposte del brand, quella più adatta alle proprie esigenze.