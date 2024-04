Bruno Giordano: Nato a Roma, è stato un calciatore, attualmente è allenatore di calcio e opinionista televisivo. Dal 1975 al 1992 ha giocato nell'attacco di Lazio, Napoli, Ascoli e Bologna. Con la maglia biancoceleste ha vinto con 19 gol la classifica cannonieri del campionato 1978/79. Con i partenopei ha vinto, nella stagione 1986/87, lo scudetto e la Coppa Italia.

In serie A ha segnato 110 reti in 319 incontri (alla fine della stagione 2022/23 è 67° nella classifica marcatori all time). In Nazionale ha totalizzato 13 presenze con un gol.

La carriera di allenatore è costellata da incarichi ed esoneri in squadre di serie A e B (come Messina, Pisa, Ternana e Ascoli). Diventato il tecnico del Football Club Tatabánya, squadra ungherese militante in terza divisione, non ha concluso la stagione 2015/16. Nell'ottobre 2016 ha assunto l'incarico di direttore generale del Gragnano, squadra campana militante in serie D.