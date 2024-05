Secondo Komodo Health (https://www.komodohealth.com) il numero di prescrizioni di questo e di farmaci analoghi per la perdita di peso è aumentato solo negli Stati Uniti nel periodo 2019 - 2022 di oltre il 2.000% continuando l’andamento anche nei primi 5 mesi del 2023, passando da 83.200 prescrizioni a 598.100 (un aumento di 7 volte).

La domanda è così elevata che Wegovy rientra ora nell’elenco dei farmaci carenti non solo negli USA ma anche in UK, Irlanda, Cina, Canada e Belgio oltre ad altri Paesi.

Ma che cosa è la Semaglutide? Cosa ne sappiamo “ufficialmente”? Il tutto nella speranza di non rischiare di fare collezione di argomenti per i quali chi li leggerà, non sia costretto a porre due euro nel salvadanaio delle parolacce ;-)

