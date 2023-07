Hirving Lozano è uno dei più importanti calciatori messicani, ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2024 da 4,5 milioni a stagione ed è sul mercato per un valore inferiore ai 30 milioni di euro, dato che il club azzurro cerca soluzioni tattiche diverse (e meno costose come ingoggio).

Le manifestazioni di interesse sono state diverse: la più importante è arrivata dall'Arabia Saudita con un ingaggio da 10 milioni a stagione, ma Lozano preferirebbe la Premier britannica, ma il West Ham finora non si è spinto oltre qualche sondaggio.

Più probabile un ritorno in Nord America, non tra le fila del Chivas de Guadalajara messicano, ma in quelle dei californiani Los Angeles Football Club.

Un colpo non impossibile per due motivi:

nella città di Hollywood e dell'industria dello spettacolo la famiglia De Laurentiis è di casa,



nella Città degli Angeli la metà della popolazione è ispanica, principalmente messicana.



Il Los Angeles Football Club è una società di tutto rispetto, che quest'anno ha vinto prima la Western Conference e poi la Major League Soccer con Giorgio Chiellini e Gareth Bale, di cui l'azteca Chucky Lozano potrebbe essere il sostituto ideale.