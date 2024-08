Il magazine nel periodo estivo dice arrivederci alla versione cartacea e punta a tablet e smartphone disseminati nelle località di villeggiatura

Nel panorama editoriale, TrafficJam (kdope edizioni; www.kdope.it) ha preso una importante decisione per questi torridi mesi: innovare e adattarsi ai tempi moderni. Soprattutto durante il periodo estivo, in montagna o sotto l’ombrellone, il magazine temporaneamente sospende la sua pubblicazione cartacea per abbracciare completamente il formato digitale. Questa scelta strategica mira a raggiungere i lettori in modo più pratico e diretto, sfruttando la diffusione capillare di tablet e smartphone nelle principali località turistiche.

Il nuovo numero (https://issuu.com/trafficjam_it/docs/trafficjam-numerosei) e i prossimi di TrafficJam Magazine intanto li potrete trovare qui:

https://issuu.com/trafficjam_it

I lettori possono accedere a TrafficJam ovunque si trovino, senza la necessità di cercare edicole o punti vendita. La versione digitale offre link a ulteriori approfondimenti, migliorando l’esperienza di lettura. Riducendo l’uso della carta, la testata contribuisce a una scelta più ecologica e sostenibile. In fondo, le riviste digitali non si deteriorano con ’uso di olii solari o l’esposizione a sabbia e acqua, rendendole ideali per la lettura in spiaggia o in piscina.

Nonostante l’efficacia e i vantaggi del digitale, TrafficJam tornerà in versione cartacea a partire dal prossimo autunno. La decisione di riprendere la pubblicazione su carta risponde alle esigenze di quei lettori affezionati al formato tradizionale, che apprezzano il piacere tattile della lettura su carta stampata. L’adozione temporanea del formato digitale rappresenta un esperimento interessante per TrafficJam, che potrebbe influenzare le future strategie editoriali del magazine.

L'obiettivo è quello di creare un equilibrio tra tradizione e innovazione, mantenendo la qualità dei contenuti e migliorando l'accessibilità e l’interattività per il pubblico. Così, la redazione invita tutti i suoi lettori a godersi questa nuova esperienza digitale durante le vacanze estive e promette di tornare con la consueta versione cartacea, arricchita di nuove idee e contenuti.

Traffic Jam è anche Vodcast (video podcast) Short & Session ogni giovedì alle 17,30 e ovviamente web site con una raffica di news, raggiungibile su www.trafficjam.it .