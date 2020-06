Questo l'aggiornamento clinico sulle condizioni di Alex Zanardi diffuso alle ore 10 del 20 giugno dall'Azienda ospedaliero-universitaria senese.

In merito alle condizioni cliniche dell'atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell'Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili.

L'atleta è intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico, definito incerto dal professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'ospedale di Siena, in un nuovo aggiornamento sulle condizioni dell'atleta rilasciato ai cronisti alle 12.30.

Scolletta ha detto che Zanardi è in coma farmacologico, che le sue condizioni sono stabili, ma il danno neurologico è grave e incerto, e potrebbero essere possibili un'instabilità e un peggioramento.

L'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto Zanardi è stato a conseguenza del grave trauma cranico riportato nell'incidente di cui è rimaso vittima venerdì pomeriggio. L'intervento è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Pienza su un tratto di starda in discesa. Zanardi avrebbe allargato la curva e con la sua handbike avrebbe finito per scontrarsi con un autoarticolato che proveniva in senso opposto.





L'autista del camion sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, ma solo come atto formale, dovuto agli atti dell'inchiesta. Gli inquirenti, comunque, stanno valutando anche le misure di sicurezza relative alla manifestazione cui Zanardi stava partecipando.