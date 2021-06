Una delle prime domande che fa chi vuole approcciarsi a questo settore è proprio, QUANTO SI GUADAGNA COL TRADING?

Me lo chiesi anche io, e ad oggi mi accorgo di quanto stupida sia come domanda. Non c'è una risposta. Se ci si riferisce alle statistiche, la risposta è quasi scontata; nulla si guadagna.

Il Trading è un vero e proprio lavoro, ci sono entrate e uscite, ci sono spese per le attrezzature e le spese di commissione, poi, bisogna pagare le tasse sugli eventuali guadagni. Mi si accappona la pelle quando sento frasi tipo -questo mese ho guadagnato 2000€-.

Mi spiego meglio. Il guadagno di un Trader si misura in punti percentuali, per un semplice motivo; c'è una differenza abissale nel guadagnare 2K (2000€) con un conto di 10K, e fare gli stessi 2K con un conto da 100K.

Nel primo caso, il guadagno si converte in 20 pt% rispetto al conto, nel secondo caso invece, si parla di un guadagno di 2 pt%.

Per la mia esperienza, la cosa più difficile da rispettare è proprio la costanza, ed è praticamente impossibile mantenere performance così elevate come quelle nel primo esempio (20 pt% al mese).

C'è da fare un'altra considerazione: di solito, un alto guadagno, è quasi sempre correlato ad una maggiore esposizione al mercato (RISCHIO), ciò significa, maggiore probabilità di perdere denaro se le cose non vanno come si SPERA.

Perché ho usato questo termine (SPERA)? Lo dissi proprio nel precedente articolo, nessuno sa da che parte andranno i mercati, lo possiamo ipotizzare grazie ai grafici e alle informazioni dettate dalla macroeconomia, ma nulla di più.

Lo ripeterò sempre, un bravo Trader è chi sa gestire al meglio le perdite, i guadagni arrivano di conseguenza.