In un’epoca in cui l’ecologia e il rispetto dell’ambiente sono sempre più al centro dell’attenzione, Think Cattleya, la casa di produzione pubblicitaria poliedrica del gruppo Cattleya, guidata da Monica Riccioni, ribadisce il suo impegno per un modello di sviluppo sostenibile e si schiera al fianco del WWF Italia, per proteggere la natura e la biodiversità.

Nasce, così, la produzione realizzata da Think Cattleya del video “Cruelty for Good”, per la regia di Wolfberg e la direzione creativa di Accenture Song, con cui prende il via, oggi, la Campagna adozioni WWF in vista del Natale. Un video che racconta scene di vita quotidiana, dove protagoniste sono persone che, adottando un peluche del WWF, scelgono di salvare le specie a rischio estinzione come il leopardo delle nevi, la tartaruga marina, l’orango, la tigre, il panda e molte altre specie che il WWF da sempre protegge.

Ognuno può adottare, simbolicamente, una delle specie, in pericolo, sul sito wwf.it/adozioni e sostenere i progetti di conservazione che il WWF realizza in tutto il mondo, per salvarle dall’estinzione.

Per Think Cattleya e la squadra creativa di Accenture Song, guidata dallo Chief Creative Officer per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia Davide Boscacci, si tratta di un nuovo impegno al fianco del WWF, dopo la realizzazione della campagna di successo #IlPandaSiamoNoi che, attraverso la forza iconica del Panda, animale simbolo del WWF, denunciava, con ironia, le contraddizioni del rapporto tra uomo e natura. Il video “Cruelty for Good” si propone, così, come un nuovo tassello, nell’ottica di una collaborazione che prevede altri interventi e strategie di lungo periodo, verso un futuro sostenibile che ha a cuore la salvaguardia del Pianeta.

“Come azienda giovane, dinamica e attenta all’innovazione non potevamo non cogliere la sfida lanciata, da tempo, dal WWF, al mondo delle imprese, per contribuire a rendere più ecosostenibile il mondo in cui viviamo e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi a noi cari come la green economy e il rispetto dell’ambiente - dichiara il Ceo di Think Cattleya, Monica Riccioni -. La nostra adesione ai progetti del WWF è coerente con la nostra cultura aziendale e il nostro modello di business: stiamo, infatti, lavorando, da tempo, per gettare le basi, per una reale trasformazione della nostra azienda, in ottica di sostenibilità, certi che la sostenibilità sia, oggi, un approccio imprescindibile, per fare fronte alle sfide globali del cambiamento climatico, nonché un elemento strategico in grado di innescare nuove e virtuose dinamiche competitive”.

Dopo la produzione di campagne pubblicitarie global di successo come per Illy Caffè, Ita Airways e Intimissimi, Think Cattleya, attraverso la sua capacità di storytelling, continua, così, ad aiutare le grandi aziende a raccontare sé stesse e i loro progetti al grande pubblico.