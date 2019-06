Semafori LGBTI per festeggiare il Pride ad Edimburgo

In Scozia, nella città di Edimburgo il Comune ha deciso di festeggiare il Pride della città con l'allestimento di semafori speciali.

Semafori LGBTI! Semafori che saranno sistemati lungo il percorso della manifestazione e che, ovviamente, saranno eliminati al termine dei festeggiamenti.

L'idea risale al 2016 e nasce a Londra, per poi contagiare tutto il regno Unito.

Karen Doran, vicepresidente del settore trasporti e ambiente del Comune di Edimburgo, ha dichiarato: «Siamo lieti di aiutare a mostrare questi simboli della diversità nella Città Vecchia come parte del Pride di quest'anno. Siamo orgogliosi di essere un consiglio favorevole ai diritti LGBT e questi segnali stradali "speciali" servono a dimostrarlo: tutti sono i benvenuti nella nostra città».

Wilke Reints, amministratore delegato di Intelligent Traffic Systems di Siemens Mobility, che ha provveduto all'installazione dei semafori, ha dichiarato: «La diversità e l'inclusione sono molto importanti per noi e per i nostri dipendenti, e quanto fatto è un ottimo esempio di come una semplice idea possa avere un grande impatto».