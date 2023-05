Chi scrive non si inserisce di certo nel novero degli eroi tanto meno in quello dei martiri. Nella vita, pero’, mi piace pormi qualche obiettivo, sfidare (non gli altri ma me stesso) un mio miglioramento possibile o, vista l’età, semplicemente ritardare un prevedibile peggioramento. In quasi tutti i campi delle attività umane, non solo individuali o prettamente fisiche, calcolare i rischi, affrontarli, è cosa saggia ma non subire la paura dei pericoli è necessario per poter avere una vita piena o che si approssimi alla felicità o comunque si prodighi per una sua costante ricerca.