Spider-Man: Far From Home: 5 cose da sapere prima di vederlo al cinema!

Dall'uscita di Avengers: Endgame non ci rimane altro che aspettare l'uscita di Spider-Man: Far From Home che vedrà luce, tra l'altro, già il 5 luglio di quest'anno. Concludendo così la "Saga dell’Infinito".

Ma sebbene a concludere sia Spider-Man, non possiamo dire che sia la carta più forte, piuttosto una sorta di epilogo a quel che abbiamo visto in Avengers: Endgame.

Ciò non toglie che si tratta comunque di uno dei film più attesi dell'anno. Ma prima di andare a vederlo al cinema, oppure in streaming pirata, poco cambia, ci sono delle cose assolutamente da sapere. Per fortuna il canale YouTube Taglia IL Nastro c'ha fatto un video: