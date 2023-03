Per tutto il mese di marzo il pacchetto “Riscopriti Dea”, per un soggiorno divino in acque miracolose e immerso nella natura;



Terme di Saturnia, Marzo 2023 - “La forza delle donne non può essere spiegata. Gli uomini possono essere analizzati, le donne invece solo adorate”. Così scriveva Oscar Wilde ed è così che da oltre 100 anni Terme di Saturnia Natural Destination, realtà unica al mondo, si prende cura del benessere e della bellezza femminile. Con i suoi 120 ettari immersi nella natura incontaminata della Maremma, e con una sorgente millenaria dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo e potentissima, dal 1 al 31 marzo in occasione della Festa della Donna, Terme di Saturnia Natural Destination è lieta di celebrare tutte le donne con un'offerta in grado di farle sentire vere e proprie divinità: il pacchetto speciale “Riscopriti Dea”.

Con la primavera alle porte e il tepore accogliente delle giornate che si allungano lentamente, non c’è cornice migliore di Terme di Saturnia in cui fermarsi per godere di un soggiorno indimenticabile. L’offerta “Riscopriti Dea” prevede 2 notti in Camera Deluxe (676 euro a persona in occupazione doppia; 820 euro in occupazione singola) con colazione; Skin Awakening a persona (1 Pulizia del viso da 50 minuti, che purifica la pelle lasciandola particolarmente luminosa + 1 Ulivitas da 80 minuti, trattamento disintossicante che associa un massaggio profondo, mirato ad attivare la circolazione linfatica e sanguigna con oli essenziali drenanti, ad una esfoliazione con olio di oliva e basilico micronizzato dalle proprietà tonificanti, antisettiche, antinfiammatorie e antiossidanti); 1 sessione di Crioterapia; ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata, al Bagno Romano con Sauna e alle stanze del Casale dedicate al relax; l’uso della palestra, del campo da tennis e del Golf Driving Range; il Car Valet e il Parcheggio. Maggiori informazioni al seguente link.



Il soggiorno può essere arricchito ulteriormente con l’aggiunta di specifici e mirati trattamenti SPA come:

Il metodo Pilates , utile per chi ha problemi di schiena e di postura, per chi è leggermente in sovrappeso, ma anche per le donne in post gravidanza. Gli esercizi sono svolti con l’ausilio di un attrezzo dotato di molle e cavi, ottimo per il potenziamento della massa muscolare. A marzo in promozione: 80 euro. Disponibile anche in fase di add-on nella prenotazione online.

, utile per chi ha problemi di schiena e di postura, per chi è leggermente in sovrappeso, ma anche per le donne in post gravidanza. Gli esercizi sono svolti con l’ausilio di un attrezzo dotato di molle e cavi, ottimo per il potenziamento della massa muscolare. A marzo in promozione: 80 euro. Disponibile anche in fase di add-on nella prenotazione online. La Mappa Nevica : I nevi (o nei) sono delle proliferazioni di cellule cutanee. Il dermatologo effettua la mappatura attraverso il dermatoscopio e il videodermatoscopio. L’analisi non è minimamente invasiva. Si valutano le 6 caratteristiche di rischio: colore, asimmetria, rilievo, dimensioni, bordi frastagliati ed evoluzione. A marzo in promozione: 180 euro. Disponibile anche in fase di add-on nella prenotazione online.

I benefici dell’acqua di Terme di Saturnia sono conosciuti in tutto il mondo: definita anche “santa”, presenta incredibili proprietà benefiche rigeneranti e curative, e da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra all’interno di un cratere, alla temperatura costante di 37,5°C, a ricordare quella del grembo materno. Un dono prezioso che la natura da anni regala con generosità.



DAY SPA 2x1

Terme di Saturnia Natural Destination, in occasione della Festa della Donna, raddoppia le sue offerte con una speciale promozione sull’ingresso giornaliero al Parco Termale.

Dal 4 al 12 marzo c’è la formula DAY SPA 2x1, in cui viene offerta la possibilità di trascorrere una giornata di incantevole relax e benessere, scegliendo tra diverse esperienze wellness in abbinamento all’ingresso al Parco Termale, con le sue cinque piscine open-air e idromassaggi immersi in 20.000 mq di parco naturale.

La formula include due ingressi al prezzo di uno (senza distinzione di genere) nella stessa giornata. Per maggiori informazioni su https://www.saturniadayspa.com/



