Biografia



Niccolò Trinelli è un pilota Italiano virtuale della Formula 1, una volta campione del mondo FLC. Niccolò Trinelli ha 20 anni ed è nato il 21 Aprile del 2003 a Matera. All’età di 10 anni si appassiona alla Formula 1 reale, per poi approcciarsi successivamente alla Formula 1 virtuale, con F1 2016, fino ad arrivare ad F1 22. Frequenta la scuola a Matera, mostrandosi comunque nel tempo libero molto fiero di dedicarsi a Formula 1 dalla serie 2017 a 2021. Si diploma al liceo il 5 Luglio del 2022 e da allora è spesso concentrato su Formula 1 per allenarsi e ad ambire a campionati sempre più importanti. Viene chiamato su FLC il 20 aprile del 2021, quando l’intero staff FLC è rimasto colpito dalle prestazioni del pilota targato 21. Entra a fare parte di FLC successivamente il 24 aprile.

Esperienza su Formula 1



Dato che è nato il 21 del mese di Aprile, ha targato le sue vetture con il numero 21. Niccolò Trinelli si è dimostrato un pilota aggressivo, che se vuole fare il sorpasso, lo fa. Non è mai stato un pilota calcolatore, ma da quando ha iniziato a giocarsi i mondiali con Fabio Verdi su Formula 1 2021, ha iniziato ad essere calcolatore e a ridurre i rischi quando è necessario. Molto forte sia nel sorpasso che nella difesa, Trinelli ha migliorato anno dopo anno tutte le doti che servono in Formula 1, dall’attacco e la difesa, al passo gara e passo qualifica. Sono infatti ormai 7 gli anni in cui Trinelli si cimenta nel mondo videoludico della Formula 1, e ben 2 gli anni in cui fa parte di FLC e nei quali ha partecipato ai campionati targati FLC. Un pilota che in 7 anni ha raggiunto maturità e completezza.

Campionato FLC 3



Niccolò Trinelli debutta nel 3 campionato di FLC, su Mclaren in F1 2020. Ottiene un generoso quarto posto nei test pre-stagione, aggiudicandosi la Mclaren. Niccolò Trinelli non fa una prima gara sorprendente in Australia, ma già dalla seconda gara in Barhain sfiora la vittoria su Fabio Verdi, e sarà comunque autore di 3 vittorie e di una pole position in quella stagione numero 3 di FLC, ma la prima per lui. Ottiene inoltre 15 podi, e 5 giri veloci, mostrandosi velocissimo sul passo gara.

Campionato FLC 4



Niccolò Trinelli giunge secondo nel test pre-campionato, e si riaggiudica la Mclaren. Il pilota Mclaren targato 21 è pronto a lottare per il mondiale e lo dimostra già dalla prima gara, dove commette un piccolo errore, sorpassando Fabio Verdi andando oltre i limiti della pista. Vince ben 6 gare, contro le 5 del rivale Fabio Verdi, ottiene anche 5 pole positions, mostrando un netto miglioramento sul giro da qualifica, punto debole suo fino alla passata stagione. Sfiora il campionato, perdendolo per un solo punto, all’ultima gara in Arabia Saudita.

Campionato FLC 5





Niccolò Trinelli realizza finalmente il suo sogno, restituendo la stessa sconfitta della stagione precedente al rivale Fabio Verdi, ovvero vincere il mondiale per un solo punto proprio ai danni del rivale. Trinelli guida ancora per la Mclaren, ma stavolta si aggiudica la prima posizione nei test pre-stagione, facendo già capire che questa stagione numero 3 per lui, sarebbe stata la sua stagione. La migliore stagione di Niccolò Trinelli è proprio questa, ma non solo per aver vinto il campionato, ma per essere stato quello ad aver vinto più gare e ad aver fatto più podi. Riesce quasi ad eguagliare Fabio Verdi come pole position, mostrando un miglioramento ulteriore sulle capacità del giro di qualifica.

Campionato FLC 6



Il campionato FLC 6 è durato solo 6 gare, data poi l’interruzione di FLC. In queste sei gare Niccolò Trinelli ha fatto grandi cose, vincendo ben 2 gare e ottenendo 2 pole position. Si piazza comunque secondo in campionato a un punto soltanto da Raffaele Ciavarella. Ottiene sempre il podio e ben 3 giri veloci.

Vita privata



Niccolò Trinelli ama andare in montagna a passeggiare e a visitare i canili, da amante dei cani. Fa volontariato presso il canile di Matera. Studia per l’università, per poter successivamente trovare lavoro dopo la laurea. Niccolò Trinelli si attiva molto con la community FLC per aiutare nell’organizzazione di eventi extra campionato.

Statistiche pilota

Niccolò Trinelli detiene i seguenti numeri in statistica:



Campionati vinti: 1

Vittorie: 23

Pole Positions: 17

Giri veloci: 20

Podi: 48